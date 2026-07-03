Parkeerverbodzone ingesteld in Rauwbrakenweg Berkel-Enschot

Het college van Tilburg heeft een parkeerverbodzone ingesteld op de Rauwbrakenweg in Berkel-Enschot. De maatregel moet gevaarlijke situaties door beperkte ruimte voorkomen.

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De Rauwbrakenweg in Berkel-Enschot krijgt een parkeerverbodzone vanaf Elstar tot aan het fietspad. Het besluit is op 8 juni 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. De weg is smal, waardoor parkeren voor gevaarlijke situaties zorgt en al tot schade heeft geleid.

Om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren, worden verkeersborden geplaatst die het parkeerverbod aangeven. De politie heeft met deze maatregel ingestemd. Het gebied blijft toegankelijk, maar parkeren is niet meer toegestaan op de aangewezen plekken.