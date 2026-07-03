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Vergunning verleend voor evenement kermis Valkenswaard

Vandaag om 10:35

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het Randprogramma van de kermis. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 22 juli op de Markt en Peperstraat.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 30 juni 2026 genomen en geregistreerd onder dossiernummer 0000475483. Het evenement wordt georganiseerd op twee locaties: Markt 51 en Peperstraat 49 in Valkenswaard.

De kermis en het bijbehorende Randprogramma zullen zes dagen duren, van vrijdag 17 juli tot en met woensdag 22 juli 2026. Valkenswaard wordt hiermee een bruisende plek met activiteiten en festiviteiten.

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