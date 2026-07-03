Veldhoven geeft vergunning voor mestopslag bij veehouderij in Oerle

De gemeente Veldhoven heeft een vergunning verleend aan V.O.F. 't Geitenboerke in Oerle. Het gaat om het verplaatsen van een vaste mestopslag op het adres Toterfout 13.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven. De aanvraag voor de vergunning werd ingediend op 28 november 2025 en heeft betrekking op activiteiten binnen de veehouderij.

De mestopslag wordt op een nieuwe locatie geplaatst om aan de eisen te voldoen. Het verzoek heeft het DSO-nummer 20251128 01046 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2025-018540.