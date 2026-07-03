Gemeente Vught past omgevingsplan aan voor Vught Noord

De gemeente Vught heeft wijzigingen aangebracht in het omgevingsplan voor Vught Noord. Het gaat om correcties van fouten en verduidelijkingen in de regels rondom bijgebouwen, goothoogte en overkappingen.

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Het omgevingsplan Vught Noord 2022, onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan van de gemeente, is aangepast om drie onjuistheden te corrigeren. De wijzigingen betreffen de definitie van bijgebouwen, de wijze van meten van goothoogte en regels rondom overkappingen. Deze aanpassingen herstellen tekstuele fouten en zorgen voor een harmonisatie met andere bestemmingsplannen binnen de gemeente.

Zo wordt het nu mogelijk om aanbouwen en uitbouwen toe te staan binnen bepaalde bestemmingen, zoals detailhandel en wonen. Daarnaast is de meetmethode voor goothoogte aangepast, zodat deze werkbaar is. Ook zijn overkappingen voortaan toegestaan op locaties waar bijgebouwen mogen komen. Deze correcties hebben geen invloed op ruimtelijke ontwikkelingen, maar voorkomen onnodige kosten en complexe vergunningprocedures voor bewoners.

Het aangepaste ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, waarbij belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. De gemeente benadrukt dat er geen aanvullende participatie nodig is, omdat het om technische en reparerende wijzigingen gaat.