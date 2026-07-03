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Weekmarkt Oisterwijk tijdelijk verplaatst door kermis
Vandaag om 10:37
De weekmarkt in Oisterwijk wordt op 9 en 16 juli verplaatst naar de Burgemeester Verwielstraat vanwege de kermis. Verkeer mag deze straat die dagen niet in.
Vanwege de op- en afbouw van de kermis in Oisterwijk wordt de weekmarkt op donderdag 9 juli en donderdag 16 juli 2026 verplaatst. De markt vindt die dagen plaats in de Burgemeester Verwielstraat, tussen de rotondes Groenstraat/Burgemeester Canterslaan en de Burgemeester Vogelslaan.
Om ruimte te maken voor de markt, is dit gedeelte van de straat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. De afsluiting geldt beide dagen van acht uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds.
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