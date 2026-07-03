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Vergunning verleend voor Boerendag en Mudrace in Alphen
Vandaag om 10:39
De Boerendag en Mudrace op 8 augustus in Alphen hebben een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats aan de Oude Rielseweg en duurt van acht uur 's ochtends tot twee uur 's nachts.
De vergunning voor de Boerendag en Mudrace is op 1 juli 2026 verleend. De activiteiten worden gehouden bij Bunga Mulati aan de Oude Rielseweg in Alphen. Bezoekers kunnen rekenen op een dag vol actie en gezelligheid.
De evenementen starten vroeg in de ochtend en lopen door tot diep in de nacht. Het besluit over de vergunning is openbaar en terug te vinden via officiële publicaties.
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