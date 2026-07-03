W.P.M. Aarts benoemd tot buitengewoon ambtenaar in Bergeijk

W.P.M. Aarts is benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Bergeijk. De beëdiging vindt plaats bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Het besluit gaat in op de dag na bekendmaking.

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De gemeente Bergeijk heeft besloten om W.P.M. Aarts aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze functie houdt in dat hij bijvoorbeeld huwelijken kan voltrekken en andere officiële taken uitvoert. Voordat hij aan de slag kan, moet hij eerst worden beëdigd bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch.

Het besluit treedt automatisch in werking de dag na bekendmaking. De aanwijzing vervalt zodra het dienstverband van Aarts eindigt, bij een benoeming in een andere functie waar deze rol niet nodig is, of bij het beëindigen van zijn overeenkomst. Het besluit is ondertekend door het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk.