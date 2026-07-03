Gemeente Bergeijk biedt brede steun aan gedupeerden toeslagenaffaire

De gemeente Bergeijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor brede ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Het beleid richt zich op herstel en hulp bij financiën, gezin, werk, wonen en zorg.

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Vanaf de dag na bekendmaking biedt de gemeente Bergeijk ondersteuning aan inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. De hulp is bedoeld om een nieuwe start te maken en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Het beleid geldt ook voor gezinnen en kinderen van gedupeerden en richt zich op vijf belangrijke leefgebieden: financiën, gezin, werk, wonen en zorg.

De ondersteuning wordt op maat aangeboden en begint met een eerste gesprek waarin samen met de aanvrager wordt gekeken naar de situatie en hulpbehoefte. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de doelen en voorzieningen worden vastgelegd. Het beleid biedt ruimhartige hulp, waarbij zowel materiële als immateriële steun kan worden toegekend.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat ondersteuning aansluit bij de persoonlijke situatie van gedupeerden. Het doel is om hen te helpen zelfstandig verder te kunnen en toekomstperspectief op te bouwen.