Tijdelijk speelplein gepland op het Hof in Bergeijk

Er is een aanvraag ingediend om een tijdelijk speelplein te realiseren op het Hof in Bergeijk, bij de Kiosk. De gemeente heeft deze aanvraag op 26 juni ontvangen en zal deze beoordelen.

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De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden om het speelplein tijdelijk in te richten. De gemeente Bergeijk gaat nu het verzoek onderzoeken en neemt daarna een besluit. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend.

Het besluit van de gemeente zal later openbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de procedure kan dit acht weken tot zes maanden duren. Pas na bekendmaking van het besluit is duidelijk of er bezwaar of beroep mogelijk is.