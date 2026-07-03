Nieuwe speeltuin voor wijk Beekveld

De komst van een speeltuin in Beekveld is bevestigd. De gemeenteraad heeft 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg. Binnenkort begint het werk aan de speeltuin en omwonenden mogen hun voorkeur voor het ontwerp doorgeven.

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De speeltuin wordt aangelegd in het nieuwste deel van Beekveld, waar al veel kinderen wonen. Tot nu toe ontbrak een speelvoorziening, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft het project opgepakt. Binnenkort wordt de grond bewerkt en ingezaaid om de speeltuin voor te bereiden.

De speeltuin krijgt een belangrijke rol in de buurt. Het biedt kinderen een plek om te spelen en buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten. Volgens de wethouder van Openbare Ruimte draagt de speeltuin ook bij aan de sfeer en uitstraling van de wijk.

Omwonenden kiezen ontwerp

Omwonenden kunnen kiezen uit twee ontwerpen voor de speeltuin. De keuze gaat over de indeling van het terrein en de soorten speeltoestellen, zoals schommels, klimrekken en een parcours. De toestellen worden geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf.

Het proces duurt nog enkele maanden vanwege de levertijd van de speeltoestellen. De verwachting is dat de speeltuin in oktober klaar zal zijn. Bewoners worden via een brief geïnformeerd en kunnen hun voorkeur doorgeven via het online Praatmee-platform.