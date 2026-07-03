Twee bestuurders raken rijbewijs kwijt bij verkeerscontrole op A4 en A58

Bij een grote verkeerscontrole van de politie zijn donderdag twee bestuurders hun rijbewijs kwijt geraakt. Zij reden meer dan vijftig kilometer per uur te hard op de snelweg.

Daarnaast werden meer dan 124 boetes uitgedeeld voor onder meer het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Ook werden bestuurders beboet voor onnodig links rijden, rechts inhalen, het niet kunnen tonen van een rijbewijs, uitstekende scherpe delen aan een auto en een niet goed bevestigde aanhanger.

Tijdens de controle reden politieagenten mee in een touringcar en werden foto's gemaakt met een slimme camera vanaf een viaduct.