Ruim 37.000 euro voor NAC Maatschappelijk

NAC Maatschappelijk heeft ruim 37.000 euro ontvangen van het VriendenLoterij FanFonds. Het bedrag is bestemd voor de projecten NAC OldStars en Kleedkamersessies, waarmee de club zich inzet voor ouderen en supporters in de regio Breda.

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Het VriendenLoterij FanFonds heeft een cheque van 23.700 euro overhandigd voor het project NAC OldStars. Dit initiatief richt zich op ouderen in de regio Breda en Zeeland, waar 62 procent van de 65-plussers niet voldoet aan de beweegrichtlijnen. NAC Maatschappelijk wil met dit project ouderen op een laagdrempelige manier in beweging krijgen en sociale verbinding versterken. Sport, ontmoeting en vitaliteit worden hierbij gecombineerd.

Daarnaast ontvangt NAC Maatschappelijk 13.415 euro voor het project Kleedkamersessies. Dit initiatief is bedoeld om mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder NAC-supporters. Er worden begeleide groepsgesprekken georganiseerd in een vertrouwde voetbalomgeving. Het project richt zich op het aanpakken van mentale problematiek, een groeiend aandachtspunt in de samenleving.

Stimuleringsfonds voor voetbalprojecten

Het VriendenLoterij FanFonds is een nieuw fonds dat financiële steun biedt aan maatschappelijke projecten van voetbalorganisaties in Nederland. Het fonds wil voetbal inzetten als middel om mensen samen te brengen en hun fysieke, mentale en sociale gezondheid te verbeteren. Organisaties kunnen zelf aangeven welk vraagstuk zij willen aanpakken en hoe voetbal daarbij een verbindende rol kan spelen.

NAC Maatschappelijk zet zich al langere tijd in voor een gezond en vitaal leefklimaat in de regio Breda. Dankzij deze financiële bijdragen kunnen de genoemde projecten ook komend seizoen worden voortgezet. Het Nationaal Fonds voor de Sport beheert de organisatie van het VriendenLoterij FanFonds.