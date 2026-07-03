Ontmoeten in wijk- en dorpspunten Vught

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn wijk- en dorpspunten dé plekken voor ontmoetingen en activiteiten. Van koffie-uurtjes tot wandelingen, iedereen is welkom. De activiteiten zijn gratis en vinden plaats in juli en augustus.

Gevonden voor jou

De wijk- en dorpspunten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt bieden een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Naast koffie-uurtjes en inloopspreekuren, zijn er speciale evenementen zoals wandeltochten, muziekoptredens en creatieve workshops.

Activiteiten in juli en augustus

Deze zomer staan er verschillende activiteiten op het programma. Zo kun je op donderdag 2 juli en donderdag 6 augustus deelnemen aan een wandeling van vijf kilometer vanuit De Rode Rik. Ook zijn er meerdere muziekoptredens, waaronder een live-optreden van duo Elise & Henk op zondag 16 augustus.

Andere hoogtepunten zijn een kunstmarkt in de tuin van wijkpunt Vughterstede Theresia op zaterdag 30 augustus en een dansmiddag op woensdag 29 juli. Voor sommige activiteiten, zoals de bloemworkshops 'Schik met bloemen', is aanmelden nodig.

Toegankelijk voor iedereen

De wijk- en dorpspunten zetten zich in voor verbinding en gezelligheid. Of je nu een praatje wilt maken, wilt bewegen of zin hebt in een creatieve middag, er is voor ieder wat wils. De toegang is gratis en aanmelden is alleen voor specifieke activiteiten vereist.

Meer informatie over de agenda en locaties kun je vinden op www.vughtvoorelkaar.nl/wijkpunten.