FC Den Bosch haalt Devon de Corte binnen

FC Den Bosch heeft zich versterkt met Devon de Corte, een twintigjarige aanvallende middenvelder. Hij komt over van Royal Sporting Club Anderlecht en tekent in ’s-Hertogenbosch een contract voor drie seizoenen. De in Philadelphia geboren speler doorliep succesvol zijn medische keuring en sluit vrijdag aan bij de selectie.

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De Corte heeft zowel de Amerikaanse als Belgische nationaliteit en speelde eerder als jeugdinternational voor beide landen. Hij begon zijn voetbalcarrière bij de Philadelphia Union Academy en maakte in 2023 de overstap naar Anderlecht. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor RSCA Futures, het beloftenelftal van de Belgische club.

Driejarig contract in De Vliert

Met zijn komst wil FC Den Bosch het team versterken en de ambities van de club waarmaken. De Corte ziet de transfer naar ’s-Hertogenbosch als een ideale volgende stap in zijn carrière. Hij is enthousiast over de langetermijnvisie van de club en wil niet alleen zichzelf ontwikkelen, maar ook bijdragen aan de groei van FC Den Bosch.

Technisch manager Jesper Gudde is positief over de kwaliteiten van De Corte. Hij beschrijft hem als een moderne middenvelder met veel energie, scorend vermogen en een sterk gevoel voor standaardsituaties. De club verwacht dat hij snel zijn plaats in het elftal zal vinden.

Training begint vrijdag

De Corte voegt zich vrijdag voor het eerst bij de selectie van FC Den Bosch. De training van de A-selectie start om half elf in Stadion De Vliert. Hiermee begint voor hem een nieuw hoofdstuk in zijn voetbalcarrière.