Helmond test als eerste biobased asfalt op gemeentelijke weg

Helmond heeft een primeur: op de Heikantseweg wordt biobased asfalt getest. Dit nieuwe type asfalt moet duurzamer zijn en wordt de komende vijf jaar uitgebreid onderzocht.

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De Heikantseweg in Helmond is de eerste gemeentelijke weg in Nederland waar biobased asfalt wordt getest. Dit innovatieve asfalt bevat minder fossiele grondstoffen en heeft een lagere CO₂-uitstoot. De aanleg is bijna afgerond en binnenkort wordt de laatste laag aangebracht.

Het biobased asfalt is onderdeel van CIRCUROAD, een samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het bindmiddel in dit asfalt is gemaakt van restproducten uit onder andere de bosbouw en landbouw. Dit vervangt een deel van het fossiele bitumen, wat het asfalt duurzamer maakt.

Eerste proef op gemeentelijke weg

Na eerdere testen in laboratoria en op andere wegen, zoals InnovA58 van Rijkswaterstaat, wordt het biobased asfalt nu voor het eerst op een gemeentelijke weg toegepast. De komende vijf jaar wordt onderzocht hoe het asfalt zich houdt onder invloed van verkeer en weersomstandigheden.

De aanleg van dit proefvak, uitgevoerd door KWS, is een mijlpaal in de ontwikkeling van duurzamer asfalt. Helmond hoopt hiermee bij te dragen aan een toekomstige standaard voor wegenbouw in Nederland.

Met deze proef wil Helmond een impuls geven aan de grootschalige toepassing van biobased asfalt. De resultaten van het project zullen ook relevant zijn voor andere gemeenten en Rijkswaterstaat.