Bovenwoning gepland aan Nieuwlandstraat in Tilburg

Gemeente Tilburg heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het realiseren van een bovenwoning aan de Nieuwlandstraat 18. De aanvraag is op 30 juni geregistreerd en betreft een bouwactiviteit.

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De vergunningaanvraag gaat over het bouwen van een bovenwoning op het adres Nieuwlandstraat 18 in Tilburg. Deze is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008288. Gemeente Tilburg publiceert dit bericht om de omgeving te informeren over mogelijke veranderingen.

De gemeente moet uiterlijk 25 augustus 2026 een besluit nemen, tenzij de termijn wordt verlengd. Zodra een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt. Tot die tijd kan er geen bezwaar worden ingediend tegen de aanvraag.