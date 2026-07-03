Overheid gaf sigarettenfabriek Philip Morris 1 miljoen euro aan subsidie

Sigaretten- en vapesfabrikant Philip Morris met een fabriek in Bergen op Zoom heeft de afgelopen drie jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen van de Nederlandse overheid. Dat schrijft RTL Z. De subsidie is bedoeld voor klimaatinvesteringen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Dat juist een tabaksgigant als Philip Morris subsidie krijgt is opmerkelijk. De overheid voert een sterk ontmoedigingsbeleid voor roken. RTL Z ontdekte het in een database van verstrekte subsidies. Philip Morris ontving in de jaren 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 373.000, 560.000 en 103.000 euro subsidie. In totaal ruim 1 miljoen dus.

Daarvoor deed het bedrijf een beroep op de VEKI-regeling, voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. Bedrijven kunnen uit dat potje geld krijgen voor klimaatinvesteringen die zichzelf niet binnen vijf jaar terugverdienen.

Fabriek in Bergen op Zoom

In de gesubsidieerde fabriek in Bergen op Zoom worden tegenwoordig onderdelen voor e-sigaretten gemaakt en onderdelen voor gewone sigaretten. De overheid voert een sterk ontmoedigingsbeleid voor roken, met hoge accijnzen en minder verkooppunten. Het doel is dat minder mensen gaan roken en vapen, en dat jongeren er helemaal niet meer aan beginnen. Tegelijkertijd blijkt nu dat de overheid een grote tabaksspeler dus ook belastinggeld toestopt.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei laat weten dat het preventiebeleid van het kabinet 'los staat' van de subsidieregeling en dat Philip Morris nu eenmaal aan de regels voor de subsidie voldoet. "De productie van tabaksproducten is in Nederland toegestaan. Zolang die productie plaatsvindt, is het vanuit klimaat- en energiebeleid wenselijk dat deze zo energiezuinig en klimaatvriendelijk mogelijk gebeurt."

"De subsidie is verstrekt voor een verduurzamingsinvestering die leidt tot minder aardgasverbruik en een lagere uitstoot. De subsidie is niet bedoeld om de productie van sigaretten te stimuleren", voegt het ministerie daaraan toe.