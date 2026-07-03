Gemeenteraad Dongen draagt Woo-bevoegdheden over aan college

De gemeenteraad van Dongen heeft besloten de bevoegdheden voor het behandelen van Woo-verzoeken over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2026.

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Woo-verzoeken, aanvragen op basis van de Wet open overheid, moeten binnen vier weken worden afgehandeld. Met het nieuwe delegatiebesluit heeft de gemeenteraad van Dongen besloten dat het college voortaan verantwoordelijk is voor het nemen van besluiten, het behandelen van bezwaren en het aanwijzen van contactpersonen rondom deze verzoeken.

De gemeenteraad blijft betrokken bij gevoelige onderwerpen. Het college moet vooraf inlichtingen geven als een beslissing ingrijpende gevolgen heeft of politiek gevoelig is. Daarnaast ontvangt de raad afschriften van Woo-besluiten die betrekking hebben op documenten van de raad. Dit besluit werd vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 2 juli 2026 en is sinds 1 juni 2026 van kracht.