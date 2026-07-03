120 kilo gedroogde hennep gevonden in Best, twee mannen aangehouden

De politie heeft vrijdag twee mannen aangehouden aan de Zandweg in Best. In het bedrijfspand hebben agenten een grote hoeveelheid gedroogde hennep, illegaal vuurwerk, rookwaren en duizenden vapes gevonden.

Het gaat om 54-jarige man uit Best en een man (50) uit Eindhoven. Zij zijn allebei meegenomen naar het bureau en worden verhoord. Bij de Eindhovense man zijn ook meerdere sokken gevuld met harddrugs gevonden.

Verdachte situatie

Rond kwart over acht in de ochtend werd bij de politie melding gedaan van een verdachte situatie bij het bedrijfspand. Agenten besloten daarna een kijkje te nemen en zijn meteen een onderzoek gestart.

In twee zeecontainers is 120 kilo gedroogde hennep en anderen illegale spullen gevonden. Alles is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.