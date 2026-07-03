Zomers Genieten voor Ouderen in Wijk en Aalburg

Ouderen in Wijk en Aalburg kunnen deze zomer deelnemen aan een speciaal activiteitenprogramma. Van 11 juli tot en met 22 augustus organiseert de gemeente Altena samen met lokale partners Zomers Genieten voor Ouderen. Het programma biedt ontmoetingen, creatieve workshops en ontspannende uitstapjes. Er zijn activiteiten voor zowel mobiele als minder mobiele deelnemers.

Gevonden voor jou

De zomer kan voor ouderen soms een rustige periode zijn, maar in Wijk en Aalburg staat er dit jaar een gevarieerd programma voor hen klaar. Onder de naam Zomers Genieten voor Ouderen wordt een reeks activiteiten georganiseerd waar ontmoeting, ontspanning en plezier centraal staan.

Het programma loopt van 11 juli tot en met 22 augustus en is bedoeld voor ouderen uit Wijk en Aalburg. De activiteiten variëren van informatieve bijeenkomsten en creatieve workshops tot gezellige uitstapjes. Ook minder mobiele deelnemers zijn van harte welkom, er is rekening gehouden met hun behoeften.

Divers programma

Het volledige programma is te vinden in een activiteitenboekje. Dit boekje is op papier verkrijgbaar bij Maaswaarden aan de Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg. Het digitale programma is beschikbaar via de website van de gemeente Altena.

Voor sommige activiteiten geldt een beperkte beschikbaarheid en vol is vol. Daarnaast kan voor enkele onderdelen een kleine bijdrage worden gevraagd.

Meer informatie

Voor vragen over het programma kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Welzijn Pro Seniore. Ook mensen die als vrijwilliger willen meehelpen, worden uitgenodigd om zich te melden. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een gezellige en actieve zomer.