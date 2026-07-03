Buurtmiddag in Best met spellen en informatiemarkt

In Best wordt op 11 oktober een buurtmiddag georganiseerd voor Wilhelminadorp en Kantonnier. De gemeente en Scouting Frama slaan de handen ineen om jong en oud samen te brengen. Het evenement duurt van één tot vijf uur en vindt plaats aan de Pater L.A. Bleysstraat.

Gevonden voor jou

De buurtmiddag is bedoeld om inwoners van Wilhelminadorp en Kantonnier de kans te geven elkaar beter te leren kennen. Het programma zit vol activiteiten zoals oud-Hollandse spellen, sumoworstelen, lasergamen en schminken. Voor de jongste bezoekers is er een springkussen.

Naast actieve bezigheden kunnen deelnemers ook meedoen aan een bingo, pubquiz en speurtocht. De organisatie wil hiermee zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer waar iedereen zich welkom voelt.

Informatiemarkt en verduurzaming

Naast de spellen en quizzen is er een informatiemarkt. Hier krijgen bezoekers informatie over verduurzaming van hun woning, de plannen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Wilhelminadorp en het aanbod van Buurthuis Kadans.

Het evenement vindt plaats bij Scouting Frama, aan de Pater L.A. Bleysstraat 19 in Best. De toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via een online formulier of per e-mail.