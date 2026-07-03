Best doet mee aan laatste NK Tegelwippen

Gemeente Best doet mee aan de laatste editie van het NK Tegelwippen en zet extra in op vergroening.

Gevonden voor jou

Best neemt deel aan het NK Tegelwippen, een landelijke actie die dit jaar voor het laatst wordt gehouden. Het doel is om inwoners te stimuleren tegels uit hun tuin te halen en te vervangen door groen, wat helpt tegen hitte en wateroverlast. De gemeente werkt samen met Wesley Vissers, een wereldkampioen bodybuilder en inwoner van Best, om de actie extra zichtbaar te maken.

Vorige week is de publiekscampagne gestart, waarbij op verschillende plekken in het dorp sandwichborden zijn geplaatst. Het eerste bord werd onthuld door Vissers. De campagnebeelden zijn inmiddels langs diverse wegen te zien. De actie loopt tot en met 31 oktober.

Tegels gratis ophalen

Om inwoners te helpen, biedt de gemeente een gratis ophaaldienst voor verwijderde tegels aan. De eerstvolgende ophaaldag is op 13 juli en er volgen later meer momenten. Bewoners kunnen eenvoudig gebruik maken van deze ‘tegeltaxi’ door zich aan te melden via de website van de gemeente Best.

Het NK Tegelwippen benadrukt het belang van vergroening. Groene tuinen zorgen voor een koelere leefomgeving en kunnen regenwater beter opvangen. Dit draagt bij aan het verminderen van problemen zoals wateroverlast en hitte in de zomer.