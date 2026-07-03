Nieuwe wethouders Steenbergen geïnstalleerd

De gemeente Steenbergen heeft vier nieuwe wethouders geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering op donderdagavond. Het gaat om Ed Hobo, Jeroen Havermans, Harry van den Berg en Nicky Broos.

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Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering van donderdag 2 juli zijn de nieuwe wethouders van Steenbergen officieel benoemd. Ed Hobo en Jeroen Havermans vertegenwoordigen de Volkspartij, Harry van den Berg is aangesteld namens de PVV en Nicky Broos namens de VVD.

Met deze benoemingen is het college van burgemeester en wethouders weer compleet. De vier wethouders nemen hun portefeuilles op zich en gaan de komende periode werken aan de bestuurlijke taken die voor de gemeente Steenbergen op de agenda staan.

Succes voor het nieuwe team

Burgemeester Ruud van den Belt heeft de nieuwe wethouders gefeliciteerd en hen veel succes gewenst in hun nieuwe functies. Hij benadrukte het belang van samenwerking en het uitvoeren van de plannen voor de gemeente.

De installatie vond plaats in het gemeentehuis van Steenbergen en markeert een belangrijke stap in het bestuurlijke proces. Het nieuwe team staat klaar om aan de slag te gaan met de uitdagingen en ontwikkelingen die de gemeente te wachten staan.