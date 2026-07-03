Verkeershinder bij kruising Smits van Oyenlaan

Vanaf dinsdag 7 juli worden bij de kruising Smits van Oyenlaan en de A270 werkzaamheden uitgevoerd. Verkeerslichten worden vervangen na schade door een ongeval. Verkeer moet rekening houden met vertraging.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden beginnen om zeven uur 's ochtends en duren waarschijnlijk één dag. Het is mogelijk dat ze uitlopen tot woensdag 8 juli.

De weg blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor al het verkeer. Wel wordt het aantal rijstroken in beide richtingen tijdelijk teruggebracht van twee naar één. Busverkeer kan ook gewoon doorgaan.

Verkeersregelaars aanwezig

Verkeersregelaars zorgen voor begeleiding van het verkeer. Zij houden vooral de op- en afritten naar de A270 vrij om files op de snelweg te voorkomen.

Aannemer Hoeflake Infratechniek voert de vervanging van de verkeerslichten uit. Weggebruikers moeten rekening houden met een korte vertraging.