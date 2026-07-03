Verkeersmaatregelen tijdens Beachvolleybaltoernooi Statie

De Frans van Beststraat in Valkenswaard is vanaf donderdag afgesloten vanwege het Beachvolleybaltoernooi Statie dat op zaterdag 11 en zondag 12 juli wordt gehouden.

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Het toernooi vindt plaats in het centrum van Valkenswaard, in de Frans van Beststraat. Om ruimte te maken voor het evenement, is een deel van deze straat vanaf donderdagmiddag negen juli om drie uur afgesloten voor verkeer. De afsluiting duurt tot maandagmiddag dertien juli om drie uur.

Het gaat om het gedeelte van de Frans van Beststraat vanaf Hotel De Statie bij huisnummer één tot aan de Kerverijstraat. Het Kerverijplein blijft bereikbaar via een doorsteek vanaf de Europalaan.

Organisatoren van het Beachvolleybaltoernooi verwachten dat het evenement weer veel publiek zal trekken. Het jaarlijkse sportevenement is een bekende trekpleister in Valkenswaard.

Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de verkeersmaatregelen en mogelijk extra reistijd door de afsluitingen.