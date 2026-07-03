Gemeente Gemert-Bakel koopt grond voor extra parkeerplaatsen

De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten een perceel in het centrum van Bakel aan te kopen. Het perceel ligt naast de toekomstige Multifunctionele Accommodatie (MFA) en biedt ruimte voor maximaal 24 nieuwe parkeerplaatsen. Hiermee wil de gemeente de parkeerdruk in omliggende straten verminderen.

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Het perceel wordt gekocht om uitvoering te geven aan een motie uit 2020 van de gemeenteraad. Toen werd bij de vaststelling van het gewijzigde stedenbouwkundig plan voor het centrum van Bakel gevraagd om extra parkeerplaatsen te onderzoeken. Sindsdien heeft de gemeente verschillende opties bekeken en deels uitgevoerd.

Uit eerdere studies bleek dat er in het centrum van Bakel voldoende parkeerplaatsen zijn, maar dat de parkeerdruk in straten zoals de Van de Poelstraat en de Viltstraat hoog is. Het realiseren van extra parkeerplaatsen in omliggende straten bleek lastig door ruimtegebrek en andere prioriteiten, zoals het behoud van groen.

Maximaal 24 parkeerplaatsen

De aankoop van het perceel naast de toekomstige MFA biedt nu een praktische oplossing. Op deze locatie kunnen maximaal 24 parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit moet zorgen voor een betere verdeling van de parkeerdruk in het centrum.

Voordat de parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd, moeten de bestaande woning en berging op het perceel worden gesloopt. Daarnaast start de gemeente een procedure om de bestemming van het perceel te wijzigen naar parkeren en groen. Omwonenden, ondernemers en het dorpsoverleg worden betrokken bij dit proces.