Minuut stilte en rouwbanden voor Mats Grotenbreg

Voorafgaand aan een oefenwedstrijd van TOP Oss tegen Go Ahead Eagles wordt zaterdag een minuut stilte gehouden en dragen spelers rouwbanden ter nagedachtenis aan oud-speler Mats Grotenbreg.

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Mats Grotenbreg, voormalig speler, is plotseling overleden. Om hem te herdenken staan de spelers van beide teams voorafgaand aan de wedstrijd stil bij zijn overlijden. Dit gebeurt met een minuut stilte en het dragen van rouwbanden.

De herdenking vindt plaats bij de oefenwedstrijd tussen TOP Oss en Go Ahead Eagles. De wedstrijd is morgen, maar het precieze tijdstip en locatie zijn niet bekendgemaakt.

Ook eerbetoon aan Bob Maaskant

Go Ahead Eagles zal naast Mats Grotenbreg ook hun oud-speler Bob Maaskant eren. Zij dragen voor hem eveneens rouwbanden en houden een minuut stilte.

Het eerbetoon onderstreept het belang van samenkomst en respect binnen de sportwereld. Beide clubs tonen hiermee hun medeleven en steun aan de families en betrokkenen.