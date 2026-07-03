Rutger van Barnveld met stip binnen in Brabantse Top 100: 'Wauw, bijzonder'

De stembussen voor de Brabantse Top 100 zijn gesloten. Naast de vraag wie deze Brabantse muzieklijst aanvoert zijn de artiesten zelf ook benieuwd wie de hoogste nieuwe binnenkomer is. Dit jaar is die eer voor Rutger van Barneveld met zijn zomerhit 'Zwoele Zomernachten'.

Wie dit jaar dé Brabantse muzieklijst aanvoert wordt zondagmorgen bekend. De hoogste nieuwe binnenkomer mag wel al de wereld in worden geslingerd. Dit jaar treedt Rutger van Barneveld met 'Zwoele Zomernachten' in de voetsporen van onder meer Jan Biggel en WC Experience.

Veel mensen hebben hem de Brabantse Top 100 ingestemd, maar nog niet bij iedereen is bekend dat Rutger een echte Brabander is. "Ik woon sinds anderhalf jaar in het mooie Grave. Wij woonden op de camping in Maasbommel (nét over de Brabantse grens met Gelderland, red) en de camping ging stoppen. Ik was al bekend met het dorp Grave omdat mijn tante daar woonde", vertelt Rutger aan Omroep Brabant-dj Hubert Mol als die hem belt over zijn intrede in de Brabantse Top 100.

Gezelligheid en bourgondisch

Rutger legt uit dat hij zich eigenlijk altijd een Brabander gevoeld heeft. "Ik denk dat ik meer Brabander ben dan iets anders. Ik hou van gezelligheid, ik ben bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Ik voel me helemaal thuis. Mensen in Brabant zijn gezellig, altijd gastvrij en daar hou ik van."