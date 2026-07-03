Rutger van Barnveld met stip binnen in Brabantse Top 100: 'Wauw, bijzonder'
De stembussen voor de Brabantse Top 100 zijn gesloten. Naast de vraag wie deze Brabantse muzieklijst aanvoert zijn de artiesten zelf ook benieuwd wie de hoogste nieuwe binnenkomer is. Dit jaar is die eer voor Rutger van Barneveld met zijn zomerhit 'Zwoele Zomernachten'.
Wie dit jaar dé Brabantse muzieklijst aanvoert wordt zondagmorgen bekend. De hoogste nieuwe binnenkomer mag wel al de wereld in worden geslingerd. Dit jaar treedt Rutger van Barneveld met 'Zwoele Zomernachten' in de voetsporen van onder meer Jan Biggel en WC Experience.
Veel mensen hebben hem de Brabantse Top 100 ingestemd, maar nog niet bij iedereen is bekend dat Rutger een echte Brabander is. "Ik woon sinds anderhalf jaar in het mooie Grave. Wij woonden op de camping in Maasbommel (nét over de Brabantse grens met Gelderland, red) en de camping ging stoppen. Ik was al bekend met het dorp Grave omdat mijn tante daar woonde", vertelt Rutger aan Omroep Brabant-dj Hubert Mol als die hem belt over zijn intrede in de Brabantse Top 100.
Gezelligheid en bourgondisch
Rutger legt uit dat hij zich eigenlijk altijd een Brabander gevoeld heeft. "Ik denk dat ik meer Brabander ben dan iets anders. Ik hou van gezelligheid, ik ben bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Ik voel me helemaal thuis. Mensen in Brabant zijn gezellig, altijd gastvrij en daar hou ik van."
Rutger verovert momenteel de hitlijsten met zijn pakkende meezinger 'Zwoele Zomernachten'. Dat hij met dit nummer veel, héél veel stemmen kreeg was volgens dj Hubert Mol dan ook wel te verwachten. "Je bent de hoogste nieuwe binnenkomer. Je staat op plek 36."
Besef is er nauwelijks
"Wauw, wat bijzonder", is de eerste reactie van de zanger. "Dit is hetzelfde als met het liedje nu, het besef is er niet of nauwelijks. Je leeft per dag en maakt het mee. Heel bijzonder, heel bijzonder."
Dat hij na jaren van nummers maken nu eindelijk zijn zo gewenste hit heeft met 'Zwoele Zomernachten', dat had Rutger alleen maar kunnen dromen. "Dat hoop je met elk nummer, anders moet je het liedje niet maken. Maar dit had ik niet voorzien."
Supertrots
"Heel eerlijk: ik ben superblij en supertrots dat de mensen het leuk vinden. Blij dat ik mijn kindje, zo noem ik het dan maar, met de mensen heb kunnen delen en dat ze het waanzinnig vinden. Daar ben ik ontzettend trots op."
De Brabantse Top 100 wordt dinsdag 7 juli live uitgezonden vanuit Gemert op de Dag van de Zachte G.