Papierbrand in Kaatsheuvel: samengeperste balen maken blussen moeilijk

Bij een papieropslag aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De vlammen slaan uit een stapel papier die buiten ligt. Omdat een deel van het papier is samengeperst, is het lastig om de brand te blussen.

De brandweerlieden die als eerst ter plaatse waren bij de papierhandelaar slaagden erin om het vuur flink terug te dringen. Wel werden extra brandweerkorpsen opgeroepen. De brand is voor een groot deel onder controle, maar blussen blijft lastig.

Vuur moeilijk te blussen

Dit komt doordat een groot deel van het papier is samengeperst in balen. Het is hierdoor moeilijk om het vuur volledig te bereiken en te doven. De verwachting is dat het nablussen nog enige tijd zal gaan duren.

Om over voldoende bluswater te beschikken is een watertransport aangelegd vanaf de sloot even verderop. Dikke slangen liggen over het terrein.

Ook de Omgevingsdienst is ter plaatse om de situatie bij de papierhandelaar te beoordelen en eventuele gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.