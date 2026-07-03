Bijzonder ambulanceritje: patiënt kalmeert van accordeon spelen

Niet ieder ambulanceritje is hetzelfde, regelmatig komt het ambulancepersoneel voor onverwachte situaties te staan. Het vergt vaak behoorlijk wat improvisatievermogen van de hulpverleners om hulp te kunnen verlenen. Deze week lukte verpleegkundige Bianca en chauffeur Jori dat met behulp van een niet alledaags hulpmiddel: een accordeon.

"Dit heb ik in zes jaar nog nooit meegemaakt." Ambulancechauffeur Jori moest afgelopen week een oudere man ophalen bij zijn huis. Jori en zijn collega Bianca waren al gewaarschuwd. "De meneer zou mogelijk agressief zijn, maar hij moest voor zijn eigen bestwil opgenomen worden. Het laatste wat we willen is dat we iemand moeten vastbinden." Dus probeerden ze het gesprek met de man aan te gaan. Ze verwachtten een moeilijk gesprek omdat de man niet weg wilde uit zijn huis. Ze begonnen naar zijn leven en interesses te vragen. "Hij bleek zeven talen te spreken." De man ontspande zichtbaar toen hij begon te vertellen. "Op een gegeven moment bracht hij zelfs een Italiaanse serenade. Er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht."

Ik heb regelmatig mensen om zich heen zien kijken waar dat geluid vandaan kwam

"Wij zoeken altijd naar wat op dat moment het beste is." Jori rijdt in Zuidoost-Brabant op de ambulance en moet regelmatig improviseren als hij ergens aankomt. Zo ook deze week. "Iemand zei: hij speelt ook accordeon hoor."

Dus werd de accordeon uit het huis van de man gehaald, waarna de man begon te spelen. Jori filmde het mini-concertje dat de man aan zijn collega Bianca gaf. De man ging rustig in de ziekenauto zitten. Nadat verpleegkundige Bianca hem vast had gezet met de gordel, zette Jori koers richting de eindbestemming. De man speelde de hele weg op zijn accordeon. Tot grote lol van zowel hulpverleners als patiënt. "Ik heb regelmatig mensen om zich heen zien kijken waar dat geluid vandaan kwam", zegt Jori. "Als ik bij een stoplicht het raampje naar beneden deed, keken ze nog vreemder." Uiteindelijk kon de oude man zonder problemen worden afgeleverd. "Meneer werd er helemaal gelukkig van. Hij had niet in de gaten dat hij tegen zijn zin naar een plek gebracht werd waar hij niet wilde zijn." Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met agressie. "Negen van de tien keer doen mensen dat niet met hun volle verstand," zegt Jori. "Mensen kunnen onder invloed zijn van alcohol of drugs, of ze hebben een psychische aandoening. Ze zijn eigenlijk altijd onbewust agressief."

De patiënt begon spontaan te grunten, ik zat voorin te genieten.