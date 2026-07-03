Bezoek milieustraat Laarbeek voortaan op afspraak

De milieustraat in Laarbeek krijgt een nieuwe werkwijze. Bezoekers moeten binnenkort een afspraak maken voordat ze hun afval kunnen brengen. Het systeem moet wachttijden en overlast verminderen.

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Vanaf de heropening werkt de milieustraat met een afspraaksysteem. Dit is een besluit van het college van Laarbeek. Het systeem is vooral bedoeld om drukte te voorkomen op piekmomenten, zoals vrijdagmiddag en zaterdag. Op die dagen komen veel mensen tegelijk, wat zorgt voor lange wachttijden en hinder in de omgeving.

Rustiger en veiliger

Het nieuwe systeem biedt voordelen voor zowel bezoekers als de buurt. Door vooraf een tijdstip te reserveren, weet iedereen precies wanneer hij of zij terechtkan. Dit maakt het bezoek overzichtelijker en zorgt voor minder overlast. Ook blijft de milieustraat beter bereikbaar en veiliger voor iedereen.

De gemeente Laarbeek zal binnenkort meer uitleg geven over hoe het maken van een afspraak precies werkt. Tot die tijd is het nog niet bekend wanneer het systeem ingaat.