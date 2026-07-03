Geluidsmetingen tijdens Dollemansdagen in Raamsdonk

De gemeente Raamsdonk meet dit weekend het geluid tijdens de Dollemansdagen.

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Tijdens de Dollemansdagen in Raamsdonk houdt de gemeente het geluidsniveau in de gaten. Het evenement, dat dit weekend plaatsvindt, kan zorgen voor geluidsoverlast. Daarom is besloten om het volume te meten met een permanente geluidsmeter.

De meter staat opgesteld bij een woning aan de Kerkstraat. Deze locatie is bewust gekozen omdat de feesttent met geluidsinstallaties in de buurt staat. Op deze manier kan de gemeente het geluid rondom het evenement goed monitoren.

De Dollemansdagen zijn een populaire traditie en trekken jaarlijks veel bezoekers. Met de geluidsmetingen hoopt de gemeente eventuele overlast te beperken en het evenement soepel te laten verlopen.

Het feestweekend belooft gezellig te worden in Raamsdonk. De gemeente wenst iedereen veel plezier tijdens de Dollemansdagen.