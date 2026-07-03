Automobilist naar ziekenhuis na ongeluk op A2 bij Maarheeze

Meerdere auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de A2 bij Maarheeze. Een van de automobilisten is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van letsel is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg richting Leende en zorgde voor vertraging. Een van de betrokken auto's is total loss en moet worden weggesleept. Hiervoor komt een bergingsbedrijf ter plaatse.

De schade bij de andere auto's is minder groot. Onduidelijk is of deze hun weg konden vervolgen of ook moeten worden weggesleept.

Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.