FC Den Bosch-spelers zitten dit weekend voor de tv: 'Je moet groot dromen'

Het belooft een spannend weekend te worden voor FC Den Bosch-spelers Jeffry Fortes en Ilias Boumassaoudi. Hun landen, Kaapverdië en Marokko, spelen een belangrijke wedstrijd op het WK. Boumassaoudi weet hoe het is om een WK te winnen en Fortes maakte de groei van het Kaapverdische voetbal van dichtbij mee, maar is nu slechts 'een hooligan'.

Na de training neemt de 37-jarige Fortes uitgebreid de tijd. “Als ik ga praten over Kaapverdië heb je olie nodig voor de rem, want dan stop ik niet.” De rechtsback speelde tussen 2014 en 2022 26 interlands voor de Afrikaanse eilandengroep. Kaapverdië debuteerde op het WK en haalde direct de volgende ronde door in de groepsfase gelijk te spelen tegen Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië. "Ik had zware benen na de laatste wedstrijd, en dat van het kijken. Pure blijdschap!" WK-winnaar

Boumassaoudi won in oktober het WK onder 20 met Marokko. "Toen waren er al 500.000 mensen op straat in Marokko, de mensen daar zijn niet normaal." De jeugdinternational was dan ook blij toen zijn land begin deze week Nederland uitschakelde. "Ik kwam in mijn eigen Marokko-shirt naar de training de volgende dag. De Nederlandse spelers zeiden niet veel, haha. Even een extra mentale tik"

De huidige coach van het Marokkaanse elftal was een half jaar geleden nog de coach van Boumassaoudi bij de onder 20. "Ik heb hem gefeliciteerd met de stap, maar ik ben niet iemand die hem nu steeds berichten stuurt."

"Als je kijkt naar mijn leeftijd en de selectie die er nu staat ben ik misschien niet goed genoeg meer. Ik ben nu gewoon een hooligan."

Kaapverdië is het kleinste land ooit dat de volgende ronde op het wereldkampioenschap haalt. Bij Fortes overheerst er dan ook trots. "Het is mooi om te zien dat jongens waar ik mee ben opgegroeid en mee heb gespeeld, dit presteren.Na de wedstrijd hebben we gebeld en heb ik het feest in de kleedkamer gezien, daar krijg je kippenvel van.” Stiekem baalt de rechtsback wel een beetje als hij een groot aantal ex-teamgenoten op het veld ziet bij Kaapverdië. “Als sportman huil ik, maar in een positieve zin. Als je kijkt naar mijn leeftijd en de selectie die er nu staat, ben ik misschien niet goed genoeg meer." Lachend: "Ik ben nu gewoon een hooligan." Met zijn land speelde Fortes onder andere de Afrika Cup. “Je bent onderdeel geweest van de groei. Voorheen werd er lacherig gedaan, maar als je het op dit podium laat zien krijgen mensen een bepaalde sympathie. Mensen weten nu wie Kaapverdië is en wat ze kunnen." Nu wacht regerend wereldkampioen Argentinië in de volgende ronde voor de Blauwe Haaien. “We zijn onze huid duur aan het verkopen. Het is niet van: We zijn daar alleen om het mee te maken. Ik denk dat uit meerdere wedstrijden is gebleken dat alles mogelijk is. Je moet groot dromen." Marokko neemt het zaterdag op tegen Canada in de achtste finale. De 21-jarige buitenspeler zegt er goed voor te gaan zitten. "Want als we nu winnen moeten we in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Frankrijk, daar kijk ik wel naar uit."

Zaterdag speelt FC Den Bosch haar eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Tijdens de Open Dag nemen de Bosschenaren het op tegen een lokale selectie van amateurvoetballers, waar FC Den Bosch-icoon Danny Verbeek onderdeel van zal zijn.