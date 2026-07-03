Oirschot bedrijventerreinen opnieuw gecertificeerd met veiligheidskeurmerk

De bedrijventerreinen De Stad en De Scheper in Oirschot hebben opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen gekregen. Dit certificaat geldt voor de periode 2026-2029 en bevestigt dat de terreinen veilig en aantrekkelijk zijn om te werken en te ondernemen.

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Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijk erkend certificaat dat helpt om criminaliteit, overlast en onveilige situaties op bedrijventerreinen en in winkelgebieden aan te pakken. Voor De Stad en De Scheper is het keurmerk opnieuw toegekend na een uitgebreide veiligheidsanalyse en samenwerking tussen verschillende partijen.

Om de hercertificering te behalen, heeft een werkgroep bestaande uit onder andere ondernemers, politie, brandweer en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot (SBBO) een volledig traject doorlopen. Dit omvatte een digitale enquête onder ondernemers, een fysieke inspectie van de terreinen en een grondige veiligheidsanalyse. Alle partijen werkten constructief samen om aan de hoge veiligheidseisen te voldoen.

Betrokkenheid van de gemeente

De gemeente Oirschot benadrukt het belang van een veilige en prettige omgeving voor ondernemers, werknemers en omwonenden. De hercertificering laat zien dat de bedrijventerreinen voldoen aan strenge eisen op het gebied van samenwerking, beheer en veiligheid. Dit draagt niet alleen bij aan het ondernemersklimaat, maar ook aan de leefbaarheid van de omgeving.

De nieuwe certificering loopt tot 2029, waarmee De Stad en De Scheper toekomstbestendige locaties blijven voor bedrijven. De gemeente en haar partners kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking in de komende jaren.