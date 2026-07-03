Gemeenteraad Vught vergadert over belangrijke onderwerpen

De gemeenteraad van Vught heeft donderdagavond 2 juli vergaderd in het Raadhuis. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse besluiten genomen en onderwerpen besproken die op de agenda stonden.

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De vergadering begon om acht uur 's avonds in de Raadzaal van het Raadhuis. Voor sommige onderwerpen, de zogenaamde ‘bespreekstukken’, gingen de partijen eerst met elkaar in discussie voordat er een besluit werd genomen.

Hamerstukken

Tijdens de vergadering werden verschillende hamerstukken afgehandeld. Dit zijn onderwerpen waarover niet gediscussieerd werd, zoals de bestuursrapportage I 2026, de eerste wijziging van de tarieventabel legesverordening en de zienswijzeverzoeken voor de programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Ook werd het ontslag van een lid van de Rekenkamer Vught en de benoeming van leden voor de Auditcommissie bekrachtigd.

Bespreekstukken

Daarnaast waren er onderwerpen die uitgebreid besproken werden. Dit betrof onder andere de jaarstukken van 2025 en de actualisatie van het meerjarenperspectief 2027-2030. Ook de wijziging van de komgrens van de N65 ter hoogte van de Vijverbosweg stond op de agenda.

De vergadering was openbaar toegankelijk en de conceptagenda met bijbehorende stukken kon voorafgaand online worden geraadpleegd via de website van de gemeente Vught. Voor wie niet aanwezig kon zijn, was het ook mogelijk om de vergadering rechtstreeks te volgen via deze website.