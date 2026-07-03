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Grote stroomstoring in Etten-Leur opgelost

Vandaag om 15:14 • Aangepast vandaag om 16:34
Foto: Martha Kivits
Foto: Martha Kivits

De stroomstoring in Etten-Leur vrijdagmiddag is opgelost. Zo'n 75 postcodes zaten zonder stroom.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Enexis sprak van een 'grote' stroomstoring die begon rond drie uur. Rond vier uur hadden klanten weer stroom. Wat de oorzaak was, wordt nog onderzocht. 

Er waren 1416 klanten getroffen tussen de wijken De Grient en De Keen. Op de site van Enexis stond dat er ook een stroomstoring in Breda was, maar dat bleek niet te kloppen.

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