Grote stroomstoring in Etten-Leur opgelost

De stroomstoring in Etten-Leur vrijdagmiddag is opgelost. Zo'n 75 postcodes zaten zonder stroom.

Enexis sprak van een 'grote' stroomstoring die begon rond drie uur. Rond vier uur hadden klanten weer stroom. Wat de oorzaak was, wordt nog onderzocht.

Er waren 1416 klanten getroffen tussen de wijken De Grient en De Keen. Op de site van Enexis stond dat er ook een stroomstoring in Breda was, maar dat bleek niet te kloppen.