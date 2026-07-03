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Twee auto's botsen op elkaar op A58 bij Breda

Vandaag om 15:33 • Aangepast vandaag om 16:11
Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)
Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)

Twee auto's zijn vrijdagmiddag tegen elkaar gebotst bij knooppunt Princeville bij Breda. Het ongeluk gebeurde in de verbindingslus van de A58 van Etten-Leur naar de A16 richting Rotterdam. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de bestuurders werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook de andere bestuurder bleef ongedeerd. De auto's zijn door bergingsvoertuigen weggesleept.

  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)
    Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)
  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)
  • Twee auto's botsten tegen elkaar bij knooppunt Princeville bij Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)

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