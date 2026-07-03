Let op: A58 twee weekenden dicht tussen Tilburg en Eindhoven

De A58 is dit weekend dicht tussen Tilburg (De Baars) en Eindhoven (Batadorp) in de richting van Eindhoven. Rijkswaterstaat werkt dan aan de weg.

De snelweg is vanaf vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur dicht. Ook van vrijdagavond 10 juli negen uur tot maandagochtend 13 juli vijf uur is de weg afgesloten.

Volgens Rijkswaterstaat is de extra reistijd hierdoor maximaal een half uur. Het verkeer kan de gele borden langs de weg volgen. Rijkswaterstaat is tijdens deze weekenden bezig met onderhoud aan de weg. Het gaat onder andere om nieuw asfalt en werk aan de vangrail en voegovergangen.