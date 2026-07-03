Let op: A58 vanaf vrijdagavond op meerdere plekken dicht

De A58 is de komende week op meerdere plekken dicht door werkzaamheden. Tussen Tilburg en Eindhoven is de weg komend en volgend weekend gesloten. Tussen Roosendaal en Breda is de weg vanaf zaterdag maar liefst acht dagen dicht.

Het stuk snelweg tussen Tilburg (De Baars) en Eindhoven (Batadorp) is vanaf vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur dicht in de richting van Eindhoven. Dit stuk is ook van vrijdagavond 10 juli negen uur tot maandagochtend 13 juli vijf uur afgesloten.

De A58 tussen Roosendaal (De Stok) en Breda (Princeville) is vanaf zaterdagavond 4 juli negen uur tot zondagochtend 12 juli vijf uur dicht in de richting van Breda. Dit stuk weg zal van zaterdag 8 augustus tot zondag 16 augustus in de richting van Roosendaal dicht gaan.

Volgens Rijkswaterstaat kan de extra reistijd hierdoor een half uur worden. Het verkeer kan de gele borden langs de weg volgen.

Rijkswaterstaat is in deze periode bezig met onderhoud aan de weg. Het gaat onder andere om nieuw asfalt en werk aan de vangrail, voegovergangen en bermen.