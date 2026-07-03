Brand in appartementencomplex Halsteren

In een appartementencomplex aan het Lindeke in Halsteren was vrijdagmiddag brand. Dit werd ontdekt tijdens werkzaamheden aan het dak.

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Rond kwart voor vier werd de brandweer gealarmeerd. De inwoners van de acht appartementen in het complex moesten naar buiten. Niemand raakte gewond. Om het vuur goed te kunnen blussen, moesten delen van het dak worden gesloopt. Rond vijf uur was de brand onder controle.