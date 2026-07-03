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Brand in appartementencomplex Halsteren

Vandaag om 16:55 • Aangepast vandaag om 17:17
Bij een brand in een appartementencomplex in Halsteren moest het dak worden gesloopt (foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink)
Bij een brand in een appartementencomplex in Halsteren moest het dak worden gesloopt (foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink)

In een appartementencomplex aan het Lindeke in Halsteren was vrijdagmiddag brand. Dit werd ontdekt tijdens werkzaamheden aan het dak.

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Geschreven door
Redactie

Rond kwart voor vier werd de brandweer gealarmeerd. De inwoners van de acht appartementen in het complex moesten naar buiten. Niemand raakte gewond.

Om het vuur goed te kunnen blussen, moesten delen van het dak worden gesloopt. Rond vijf uur was de brand onder controle.

Bij een brand in een appartementencomplex in Halsteren moest het dak worden gesloopt (foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink)
Bij een brand in een appartementencomplex in Halsteren moest het dak worden gesloopt (foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink)

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