Open Dag FC Den Bosch: programma en activiteiten

Morgen organiseert FC Den Bosch zijn jaarlijkse Open Dag met diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement start om tien uur ’s ochtends en biedt onder meer een spelerspresentatie, demonstraties en optredens. Bezoekers kunnen terecht op verschillende locaties zoals het kinderplein, supportershome en stadion. De dag eindigt rond half vijf ’s middags.

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FC Den Bosch opent morgen de deuren voor zijn jaarlijkse Open Dag. Het evenement begint om tien uur ’s ochtends met een 7×7 toernooi in het stadion. Gedurende de dag zijn er diverse activiteiten gepland op het kinderplein, voorplein, supportershome en in het stadion.

Op het kinderplein kunnen kinderen zich vermaken met onder andere een springkussen, pannaveld en knutselkraam van de Foundation. Er zijn ook mogelijkheden om spandoeken te maken en deel te nemen aan stropdasschieten. Het voorplein biedt sponsoractiviteiten, demonstraties van blinden- en rolstoelvoetbal, en een levensgrote versie van ‘Wie ben ik?’.

Optredens en wedstrijd

Het stadionprogramma bevat naast het toernooi ook optredens van artiesten zoals William Sluijter en Dream Dance. Om half drie ’s middags speelt FC Den Bosch een wedstrijd tegen een regioteam. Na afloop van de wedstrijd kunnen fans handtekeningen verzamelen en foto's maken met spelers op het veld.

De fanshop is geopend van elf uur tot half twee en opnieuw van kwart over vier tot vijf uur. Bezoekers kunnen daar terecht voor clubartikelen. Voor handtekeningen en foto's is het belangrijk om zelf een pen of stift mee te nemen.

Het programma eindigt om half vijf ’s middags met een optreden van Gu-Nee Van den Oetelaar. De club benadrukt dat handtekeningenkaarten beschikbaar worden gesteld en dat verzamelen plaatsvindt bij de poort tussen de Hoofdtribune en R-Tribune.