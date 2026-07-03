Maarten laat oplichters in de val lopen: 'Met handboeien in de tuin'

Regelmatig worden mensen opgelicht door nepagenten of bankmedewerkers die beweren dat er iets mis is met je bankrekening of dat er inbrekers actief zijn. Maarten Kaskens uit Sint-Oedenrode had de oplichters door en liet ze in de val lopen.

Trots laat Maarten een filmpje zien van zijn beveiligingscamera. Daarop is te zien dat een van de oplichters aanbelt, in de verwachting dat Maarten hem zijn bankpas en goud zal geven. Zogenaamd om het voor hem 'in veiligheid' te brengen. Maar op het moment dat de deur opengaat, stormen er twee agenten naar buiten. "Dat is was heel erg spannend", vertelt Maarten terwijl hij naar de beelden kijkt. "Maar binnen de kortste keren lag de oplichter geboeid op zijn buik in de tuin."

"Er werd gezegd dat er grote bedragen van mijn rekening waren afgeschreven."

Het heldenverhaal begon vorig jaar mei met een vreemd telefoontje. "Ik werd gebeld door een vrouw die zei dat ze namens de bank belde. Ze zei dat er grote bedragen van mijn rekening waren afgeschreven en dat er veel inbraken in de buurt waren."

Alle alarmbellen gingen meteen af bij Maarten. Hij had door dat hij een oplichter aan de lijn had. Maar hij besloot het spel mee te spelen en zette een screenrecorder aan die alles opnam. "Ik deed alsof ik mijn overleden vader was die niets van internetbankieren snapte. Toen vroegen ze of ik wilde inloggen op mijn bankrekening via een mail die zij stuurden. Ik heb tijd gerekt door te doen alsof dat niet lukte." De oplichters vroegen of er ook goud in huis was. Daarop verzon Maarten een verhaal over een gouden muntenverzameling en juwelen. "De oplichters werden toen zo enthousiast dat ze zeiden dat ze een koerier langs zouden sturen om het goud en de bankpas op te halen. Zij zouden het veilig voor mij bewaren, zodat inbrekers het niet mee konden nemen."

"Ik hoop dat het recht zal zegevieren. "