De Bauers terug op tv en vrees voor omvallende bomen: dit gebeurde vandaag

De Bauers zijn terug op televisie en bewoners van de Toulousehof in Eindhoven vrezen voor omvallende bomen: dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

De familie Bauer keert 28 augustus terug op televisie met een nieuw seizoen van hun realityserie. De opvallendste ontwikkeling: Jan junior werd tijdens de opnames in april voor het eerst vader van zoon Jan, waardoor Frans en Mariska opa en oma werden. Ook Mariska stapt uit haar comfortzone met een eigen theatershow vanaf 2027, waarin ze persoonlijke verhalen combineert met koken. Lees hier het volledige verhaal.

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Bewoners van de Toulousehof in Eindhoven vrezen voor omvallende bomen in hun straat. De grote valse christusdoorns staan volgens hen te dicht op de huizen en zorgen voor schade aan daken en opritten. Afgelopen weekend kwamen bij een bewoonster twee takken op haar huis terecht door harde windstoten. De gemeente ziet geen reden om in te grijpen en laat weten dat dergelijke risico's bij een groene leefomgeving horen. Check het hier.

Sigarettenfabrikant Philip Morris ontving de afgelopen drie jaar ruim 1 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid voor klimaatinvesteringen. Het geld kwam uit de VEKI-regeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. In de gesubsidieerde fabriek in Bergen op Zoom worden onderdelen voor e-sigaretten en gewone sigaretten gemaakt. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei stelt dat het preventiebeleid tegen roken 'los staat' van de subsidieregeling. Lees hier het verhaal.

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In het Máxima MC in Veldhoven wordt veelbelovend onderzoek gedaan naar een poeptest die levensbedreigende infecties bij baby's kan opsporen. De test kan bacteriën herkennen voordat een kind ziek wordt, wat artsen extra ruimte geeft om tijdig te behandelen. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Zeldzame Ziekten Fonds, opgericht door ouders zoals Anne van Soest uit Tilburg, die zijn dochter Angelique verloor aan meningokokkensepsis. De eerste resultaten zijn veelbelovend en kunnen in de toekomst levens redden. Lees zijn verhaal hier.

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Een tweede verdachte blijft vastzitten voor zijn betrokkenheid bij een brand in Rosmalen eind mei. De 42-jarige man uit Den Bosch werd maandag aangehouden na onderzoek door de recherche. In het afgebrande appartement boven een cafetaria werd destijds een klein drugslab ontdekt waar synthetische drugs werden gemaakt. De bewoner van het appartement werd al eerder aangehouden. Hier lees je het hele verhaal.