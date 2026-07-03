Motorrijder ernstig gewond gevonden in Luyksgestel

Een motorrijder is vrijdagmiddag ernstig gewond aangetroffen naast de weg aan de Runderbochten in Luyksgestel. Zijn motor stond dertig meter verder.

Hij had onder andere veel schaafwonden. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Of het een eenzijdig ongeluk was of dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest, is nog niet duidelijk. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De weg is daardoor afgesloten.