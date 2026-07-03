Fietspaden en wegen afgesloten vanwege stank die uit sloot kwam

Verschillende inwoners van Eindhoven roken in de nacht van donderdag op vrijdag een hevige stank in het centrum. De lucht leek op gas, maar kon niet goed worden thuisgebracht. De oorzaak bleek een sloot.

De brandweer deed vrijdagochtend- en middag nog onderzoek, omdat de meldingen bleven binnenkomen. De stank bleek uit een sloot van 1,3 kilometer lang te komen. Die loopt langs het spoor tussen de Technische Universiteit en het centraal station.

Waarom het slootwater zo stinkt is nog niet duidelijk. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten.

Water vervangen

Omdat Eindhovenaren last hebben van de lucht, is besloten om de sloot door te spoelen en al het water te vervangen. Dit wordt gedaan met een dikke waterslang, waarvoor een paar fietspaden en wegen in het centrum dicht zijn.

Het water wordt opgepompt vanuit de Dommel. Daar moest een sluis worden opengezet, voordat het waterpeil hoog genoeg was voor de pomp. Het pompen van het water gaat zeker vier uur duren zodra de slangen zijn aangesloten.