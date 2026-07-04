Zes minderjarige jongens vernielen recreatiehuisjes: 'Wat bezielt je?'

Nog geen half jaar nadat het huisje van Christel Verhaaren aan de Gilzerbaan in Tilburg helemaal was opgeknapt, kan al het werk opnieuw beginnen. Een groep minderjarige jongens richtte maandagavond enorme vernielingen aan bij het huisje en meerdere omliggende recreatiehuisjes. "Het is echt ongelooflijk."

Christel uit Berkel-Enschot had tot woensdag geen idee dat er iets mis was. "Mijn buurman van het bosperceel appte me dat al zijn ruiten eruit lagen en alles kapot was. Hij kon niet goed zien hoe ons huisje eraan toe was, maar dacht dat ons raam er ook uit lag." Schade groter dan verwacht

Toen ze bij het huisje aankwam, bleek de schade nog veel groter dan ze had verwacht. "Wat je dan ziet... Echt niet normaal. Alle ramen zijn ingegooid, de kozijnen vernield. Ook binnen is het een ravage. De vloer is beschadigd, overal ligt glas en in het stenen aanrecht zitten deuken en barsten." Ze is niet de enige: ook zeker drie andere recreatiehuisjes bleven niet gespaard.

De ravage is enorm (Privéfoto).

Op de camera die Christel zo'n vijf weken geleden ophing, zijn de jongens haarscherp te zien. Zes minderjarige jongens lijken vastberaden het huisje te slopen: met stenen, een loden pijp en een grote betonnen bloempot gooien ze de ruiten in. Daar blijft het niet bij, ze smijten ook met een kruiwagen en een stoel. "Ze hebben geen raampje overgeslagen. Ook zijn ze op het dak geklommen, waar ze met stenen op sloegen."

Jongens wisten wat ze deden

Volgens Christel wisten de jongens, die de politie tussen de 14 en 17 jaar oud schat, heel goed wat ze deden. "Op de beelden is te zien dat ze zondagavond ook al geweest zijn. Toen hebben ze waarschijnlijk niks kapot gemaakt, maar wél een plan gemaakt. Dit is niet zomaar kattenkwaad, dit gaat twintig keer verder dan dat." Waar eerst schrik en woede overheerste, voelt Christel nu vooral onbegrip. "Wat bezielt je? Ik vind het ook een maatschappelijk probleem, er gaat hier ergens iets mis in de opvoeding. Die jongens lopen op plekken waar ze niet horen te komen. Hun ouders hebben geen benul van wat ze uitspoken." Enorme financiële schade

Christel baalt enorm van de grote financiële schade, maar ook van het feit dat het huisje nét helemaal opgeknapt was. "We hadden ramen met dubbel glas geplaatst, alles geschilderd en er een nieuw dak opgelegd. Nu wacht er weer een enorme klus." De kapotte ramen zijn voor nu dichtgetimmerd met houten platen. Christel hoopt dat de jongens en hun ouders zich snel melden. "Het is voor iedereen op de percelen heel vervelend. Ik hoop dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen en de schade vergoeden, mochten we er met de verzekering niet uitkomen." De politie laat weten de jongens de kans te geven zichzelf te melden voordat ze de camerabeelden delen.