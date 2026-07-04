Anti-muggensysteem moet voorkomen dat pinguïns in Beekse Bergen ziek worden

Door het zand rollen, een modderbad nemen of met de oren klapperen: voor veel dieren is dat dé manier om geen last te hebben van muggen. Voor de pinguïn werkt die bescherming niet. Safaripark Beekse Bergen zet daarom een inventief systeem in om muggen te vangen in het pinguïnverblijf en hoopt daarmee te voorkomen dat de vogels ziek worden.

Er is het safaripark veel aan gelegen om te voorkomen dat de pinguïns gestoken worden door muggen. Veel muggen dragen ziektes met zich mee, omdat ze eerder besmet bloed hebben geprikt, bijvoorbeeld wanneer ze een vogel hebben gestoken. "Veel Nederlandse vogels hebben een malaria in zich die door onze huismug overgedragen kan worden", vertelt bioloog en muggenexpert Bart Knols in de nieuwste aflevering van de serie Op Safari.

Op Safari Midden in Brabant, tussen Tilburg en Hilvarenbeek, leven ruim 1200 Afrikaanse dieren in Safaripark Beekse Bergen. Werk genoeg dus voor de medewerkers om ze te verzorgen, te voeren en te helpen. In de serie Op Safari krijg je een inkijkje in het leven in het dierenpark. Je kijkt de serie gratis en zonder account op Brabant+.

Zeevogels missen natuurlijke weerstand

De mens kan gelukkig niet ziek worden van vogelmalaria, maar de pinguïns hebben minder geluk. Dat juist pinguïns ziek kunnen worden, komt doordat ze in de zee of aan de kust leven. "Daar heb je weinig last van muggen. Dat heeft vooral te maken met de wind, daar houden muggen niet van", vertelt hoofddierverzorger Kris. "Vogels die landinwaarts leven, komen vaker in contact met de mug en hebben daardoor een natuurlijke resistentie opgebouwd tegen die malaria. Pinguïns en andere zeevogels hebben die resistentie dus niet." Om de pinguïns een handje te helpen in hun strijd tegen de mug, heeft Beekse Bergen dit voorjaar een inventief anti-muggensysteem geïnstalleerd in het verblijf. Helemaal nieuw is het systeem overigens niet: luxe resorts in de Indische Oceaan maken er al langer succesvol gebruik van.

Onweerstaanbare val met CO2 en melkzuur "Met behulp van de vallen proberen we de infectiedruk zover omlaag te brengen dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de gezondheid van de pinguïns", zegt Bart. "Dit is voor zover ik weet nog nergens op dezelfde manier toegepast." Het systeem lokt de mug in de val door middel van kooldioxide (CO2) en melkzuur. "Kooldioxide is wat de mens uitademt. Het is eigenlijk een teken van een levend organisme", legt hij uit. "Binnen in de val zit een zakje met de geur van melkzuur. Dat is een stof die we op onze huid afgeven." Een onweerstaanbare combinatie voor een mug, zo blijkt. Eenmaal in de val is er geen ontsnappen meer aan voor de mug. In een laboratorium onderzoeken ze vervolgens de gevangen muggen op de aanwezigheid van malariaparasieten. De uitslagen van die onderzoeken volgen na de zomer, maar wat de uitslag ook wordt: de pinguïns hebben in ieder geval geen last meer van die vervelende muggen.

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