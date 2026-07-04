Brand in keuken restaurant Eindhoven, appartementen boven zaak ontruimd

In de keuken van restaurant Salt & Pepper aan de Boschdijk in Eindhoven brak vrijdagnacht brand uit. De Boschdijk werd van halfdrie tot vijf uur 's nachts afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven.

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Het vuur in de keuken werd rond drie uur 's nachts ontdekt. In het restaurant ontstond veel rook. Appartementen boven de zaak werden ontruimd. Hoe groot de schade aan het restaurant is, is zaterdagochtend vroeg nog niet duidelijk. Van schade is buitenaf weinig te zien.