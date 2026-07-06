Team met roze tenues neemt stadion over: ‘Aandacht voor de queer-community’

Met een hele boel rook, een dragqueen op hakken en roze tenues komt het team vanuit de hoek van het Koning Willem II-stadion richting het veld gelopen. "Drie, twee, een, actie", roept videograaf Jules Bremmers, terwijl zijn drone in de lucht hangt. Op dat moment wordt de campagnevideo voor Roze Maandag geschoten. "We vragen aandacht voor Roze Maandag en spelen daarbij in op het WK en de drinkpauze waar een hoop ophef over is", vertelt voorzitter van Stichting Roze Maandag, Karel IJsebaert.

Terwijl het zonnetje volop schijnt, galmt het Wilhelmus door het stadion van Willem II. Het is een van de scènes die moet worden opgenomen voor de campagnevideo voor Roze Maandag. "Ons team heet Everyone United, want iedereen mag er zijn", legt de voorzitter uit. "We willen aandacht vragen voor de rechten van de queergemeenschap." Dat laatste is volgens de voorzitter de afgelopen jaren steeds harder nodig. "Je ziet dat we echt wel wat stappen terug aan het zetten zijn. Het geweld tegen mensen uit de queergemeenschap neemt toe, met name tegen transpersonen. Het is belangrijk dat we daar aandacht voor blijven vragen."

“Ik heb vanochtend twee uur voor de spiegel gezeten.”

Dat vindt ook dragqueen Sinna Monroe. Ze staat in vol ornaat op glinsterende, zilveren hakken voor een dug-out in het Koning Willem II-stadion. "Ik heb vanochtend twee uur voor de spiegel gezeten om er zo uit te zien en dat nog op een maandagochtend ook", lacht ze. "Ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die met zulke hakken op dit veld heeft gestaan."

Het team van Stichting Roze Maandag poseert voor de foto (foto: Pieter Soethout).

Gelachen wordt er genoeg, maar alle aanwezigen zien ook in dat het om een serieus onderwerp gaat. "Het is een dag om te laten zien dat wij er zijn en dat we ertoe doen", zegt de dragqueen. "Omdat er zoveel negativiteit en geweld richting de queergemeenschap is, moeten we één dag goed stilstaan bij onze gemeenschap."

“Ik wens iedereen echt heel veel plezier op Roze Maandag.”

Ook bekende Tilburger Jochen Otten is opgetrommeld voor de video. "Het is bijzonder om op het veld van Willem II te mogen staan", zegt hij. "Het is heel gezellig met z'n allen. Dat keuvelen onderling is altijd erg leuk." Zelf is hij dit jaar niet aanwezig op het enorme feest op de eerste maandag van de Tilburgse Kermis. "Ik ben dan op vakantie, maar ik wens iedereen echt heel veel plezier en ik hoop dat mensen zich op Roze Maandag één voelen."